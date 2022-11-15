قرار جديد من كولر بشأن ثنائي الدفاع قبل مواجهة المقاولون العرب

يسعى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتجهيز لاعبيه المصابين خلال الفترة المقبلة، قبل خوض مباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها 27 نوفمبر الحالي، ضمن مباريات دور الثمانية من بطولة كأس مصر، نسخة العام الماضي، إذ يعاني المارد الأحمر من عدة غيابات، أبرزها محمود متولي ومحمد عبدالمنعم.

وشهدت تدريبات الفريق أمس، مشاركة ياسر إبراهيم ومحمود كهربا وعلي لطفي، بعد تعافيهم من الإصابة، حيث كان الأول يعاني من إجهاد عضلي، والاثنين الآخرين من نزلات برد قوية.

وضربت إصابة العضلة الخلفية محمود متولي، وتسببت في استبعاده من معسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهة منتخب بلجيكا وديًا، في اللقاء المقرر له الجمعة المقبل، بينما أجرى محمد عبدالمنعم جراحة في الوجه خلال الفترة الماضية.

كولر يطالب الجهاز الطبي برفع تقرير عن حالة متولي وعبدالمنعم

وكلف الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، الجهاز الطبي، بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة، برفع تقرير عن حالة الثنائي المصاب بعد العودة للتدريبات، يشمل الموقف النهائي من الإصابة، خاصة أنّهما القوام الأساسي لخط دفاع الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

وشهدت التدريبات الأخيرة جلسات منفصلة من جانب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، ومارسيل كولر، مع طبيب الأهلي، للحديث عن اللاعبين المصابين.