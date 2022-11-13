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الإصابة تبعد أيمن أشرف 45 يوما عن الأهلي

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أحمد خالد
03:58 م | الأحد 13 نوفمبر 2022
أيمن أشرف

أيمن أشرف

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تفاصيل إصابة أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في الركبة، ومدة غيابه عن التدريبات بسبب سفره إلى النمسا في رحلة علاجية.

وعلم «الوطن سبورت»، أن إصابة أيمن أشرف، عبارة عن خشونة في الركبة تتجدد بسبب تعرض اللاعب لرشح متواصل في ركبته، وهو ما تسبب في خروجه من حسابات الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، إن أيمن أشرف، سيطير إلى النمسا في الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من أوراق سفره، ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن الملاعب لفترة تصل إلى 45 يومًا.

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