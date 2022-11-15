وزيرة التعاون الدولي تبحث مع نظيرتها الهولندية دعم المنصة الوطنية للمشروعات

في إطار لقاءاتها المستمرة ضمن فعاليات قمة مؤتمر المناخ COP27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ليسجي شرينيماخر، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية، بحضور هان مروتس سخابفلد، سفير المملكة الهولندية بالقاهرة، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك، ومناقشة جهود دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي».

تنفيذ 9 مشروعات ذات أولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الخطوات والمبادرات التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي خلال مؤتمر المناخ COP27، في ضوء رؤية التنمية الوطنية 2030 وتعزيزًا للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، حيث تم تدشين اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا بشأن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، لتنفيذ 9 مشروعات ذات أولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، فضلا عن إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والذي يطور إطارًا دوليًا للتمويل المبتكر بشأن تحفيز العمل المناخي وزيادة التمويل للمشروعات الخضراء لاسيما في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

وأشارت المشاط، إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على اتخاذ العديد من الخطوات لدفع جهود التحول الأخضر من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوَفِّي»، وأنَّه في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 على مدار الإثني عشر شهرًا المقبلة، ستعمل مصر على الترويج للبرنامج والجهود الأخرى الهادفة للتحول الأخضر.

المسؤولة الهولندية تشيد بجهود وزارة التعاون الدولي في تمويل المشروعات الخضراء

من جانبها، أكدت وزيرة التعاون الدولي الهولندية، أنَّ الجانب الهولندي حريص على تعزيز التعاون المستقبلي مع الحكومة المصرية، والمشاركة في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوَفِّي»، مشيدة بالجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي في مجال تمويل المشروعات الخضراء.

وتمّ التطرق إلى التعاون الثنائي بين الجانبين فيما يتعلق بالمشروعات الحالية والمستقبلية ومناقشة محفظة التعاون الإنمائي الجارية، واتفق الجانبان على عقد اجتماعات ثنائية في القاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الحالي وبحث آفاق تعاون جديدة في إطار البرنامج .

جدير بالذكر أنَّ مصر وهولندا ترتبطان بعلاقات تعاون اقتصادي مشترك منذ عام 1975 من خلال اتفاقيات فنية ومالية، ويبلغ حجم محفظة التعاون بين الجانبين 348 مليون يورو، لتمويل مشروعات في قطاعات عدة من بينها الزراعة والري والصناعة والصحة.