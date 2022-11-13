«المشاط» تناقش مع المفوض الأوروبي للزراعة زيادة التعاون في مجال الغذاء

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عددا من اللقاءات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، في إطار علاقات التعاون الإنمائي المشتركة بين الجانبين، على هامش مؤتمر المناخ COP27، بشرم الشيخ.

لقاء المفوض الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية

والتقت وزيرة التعاون الدولي، المفوض الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية يانوش فويتشوفسكي، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان برجر، إذ جرت مناقشة التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال الغذاء، لاسيما فيما يتعلق بمبادرة «مرفق الغذاء» التي أطلقتها المفوضية الأوروبية لدعم جهود الأمن الغذائي في مصر، وجرى من خلالها تخصيص 100 مليون يورو، تستفيد منه وزارتا التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي.

8 مشروعات ذات أولوية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية

وتطرق الجانبان في الاجتماع، إلى المشروعات المستقبلية المزمع تنفيذها في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نوفي» لاسيما محوري الأمن الغذائي والمائي، إذ يشتملان على 8 مشروعات ذات أولوية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ولدعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا «NDCs».

مبادرة جنوب الجوار الأوروبي

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في ملتقى الشباب الذي نظمه الاتحاد الأوروبي، ضمن مبادرته لجنوب الجوار الأوروبي EU Jeel Connect، بحضور السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وحضره مجموعة من الشباب المصري الملهم في مجالات عمل مختلفة، إذ جرى فتح باب النقاش والآراء حول العديد من الموضوعات الشبابية.

وأكدت الوزيرة أن الدولة حالية تولي اهتماما للشباب، وأن هناك مشاركة حقيقة منهم في العديد من المجالات، وأشارت إلى برامج مزمع تنفيذها حاليا توضح مدى سعي الدولة لتحقيق أهدافها التنموية بمشاركة كل الفئات.

جلسة نقاشية حول تحلية المياه وجهود التكيف

وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية نظمها بنك الاستثمار الأوروبي حول «تحلية المياه كحل من حلول التكيف في الشرق الأوسط»، بمشاركة جيلسومينا فيجيلوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والعديد من المسؤولين.