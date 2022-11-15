أمن القاهرة يداهم أكبر مصنع لتعبئة العطور المغشوشة في المرج

تمكنت الأجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية من القبض على صاحب مصنع بدون ترخيص في القاهرة لحيازته كميات كبيرة من العطور مجهولة المصدر.

تفاصيل ضبط صاحب مصنع لتعبئة وتغليف العطور

وبحسب بيان وزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط «صاحب مصنع لتعبئة وتغليف العطور بقسم شرطة المرج»، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من العطور مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها مستخدمًا علامات تجارية لماركات عالمية «مقلدة»، بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

عثر بداخل المصنع على نحو 17200 زجاجة عطور

وعثر بداخل المصنع على نحو 17200 زجاجة عطور ماركات عالمية مختلفة، و1.040 طن كحول، وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرهان ماكينة تعبئة، كمية من الاستيكرات، وكمية من العبوات الكرتونية الفارغة معده للتعبئة».

وذكر بيان وزارة الداخلية، أنه بمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.