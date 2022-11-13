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«الداخلية» تضبط 1446 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومريم جاد
01:40 م | الأحد 13 نوفمبر 2022
وزارة الداخلية- صورة تعبيرية

وزارة الداخلية- صورة تعبيرية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية 

أبرزها الآتى:- فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد 1446 مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد 31 قضية ايضا  فى مجال تنفيذ الأحكام  تم تنفيذ عدد 198 حكم قضائى متنوع بينما فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات" تم  ضبط عدد 2 قضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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