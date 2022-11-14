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«الداخلية» تعقد لقاءات مع طلبة المدارس للتوعية بمخاطر المخدرات

كتب:

محمد بركات ومريم جاد
12:06 م | الإثنين 14 نوفمبر 2022
لقاءات مع الطلبة للتوعية

لقاءات مع الطلبة للتوعية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم عقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية مرحلتي الإعدادية والثانوية للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية، كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق الوقاية منها.

فيديوهات تسجيلية لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

كما تمّ عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط العديد من القضايا التي توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي لمحاولات ترويج المواد المخدرة.

التوعية من أخطار المخدرات

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات، لاقت تلك المبادرة إشادة واستحسان من العاملين بوزارة التربية والتعليم.

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