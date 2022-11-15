ضبط أكبر تشكيل عصابي لترويج العملات المزورة بـ«فيس بوك»

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى ، عن رصد وجود مجموعات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تقوم بالترويج وعرض عملات وطنية "مقلدة" للمواطنين ويزعم المشتركين بها إمتلاكهم كمية من العملات الوطنية المقلدة بفئاتها المختلفة وترويجها على المواطنين راغبى شرائها .

تفاصيل الواقعة

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن ضبط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنشائه العديد من الحسابات الإلكترونية الإحتيالية بمواقع التواصل الإجتماعى المختلفة زعم من خلالها إمتلاكه وإدعائه تسويق عملات وطنية "مقلدة" من فئات مختلفة نظير نسبة عمولة محددة مسبقاً – على خلاف الحقيقة - وتمكن من خلال نشاطه الإجرامى المشار إليه الإيقاع بالعديد من الضحايا والإستيلاء على أموالهم بعد إقناعهم بطرق إحتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالى المتفق عليه كعربون على محافظ مالية مع علمه بخشية المجنى عليهم الإبلاغ عن تلك الوقائع حتى لا يعرضوا أنفسهم للمسائلة الجنائية .

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة وعثر بحوزته على (هاتف محمول - 3 شرائح خطوط هواتف محمولة) بالفحص الفنى للهاتف المحمول تبين إحتوائه على صفحات إلكترونية إحتيالية ومحادثات صوتية ورسائل نصية تؤكد نشاطه الإجرامى.. وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.