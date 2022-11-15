حملة أمنية على أوكار تجار المخدرات في 3 محافظات.. وتحريز حشيش وهيروين

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن مطروح

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه تمّ ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (2 طربة لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام- مبلغ مالي).

مديرية أمن البحر الأحمر

ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة وبحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول.

ميناء القاهرة الجوي

ضبط أحد الأشخاص حال وصوله للبلاد قادماً من الخارج، وبحوزته (3 سجائر إليكترونية و14 خزان سيجارة إليكترونية وزجاجة بداخلهم كمية لمخدر الحشيش وزنوا جميعاً 95 سم – 2 كيس حلويات بداخلهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 56 جراما – كمية لفطر عيش الغراب المخدر المشروم وزنت 213 جراما).

منطقة السحر والجمال

ضبط عنصر إجرامي مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان وبحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.