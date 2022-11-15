في يوم المجتمع المدني بقمة المناخ.. كيف دعمت الحكومة العمل الأهلي بمصر؟

تلعب منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، دورا أساسيا على مستوى المدن الصغيرة والمراكز والقرى، من خلال القدرة على التواصل مع قطاعات واسعة من البسطاء والأسر الأكثر احتياجا، وكذلك مساعدة الدولة في نقل رسالتها وتوفير خدماتها.

ودعمت القيادة السياسية عام المجتمع المدني 2022، بإطلاق منصة حوار من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بهدف تقديم الدعم للعمل الأهلي والمجتمعي، فضلًا عن اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل العمل المجتمعي بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

خطوات الحكومة لدعم المجتمع المدني

واتخذت الحكومة خطوات أخرى بهدف دعم المجتمع المدني وتسهيل بيئة العمل الخاصة بها، ولاسيما الخطة المستقبلية الخاصة بالتحول الرقمي وتعزيز نظم إدارة المعلومات وإطلاق المؤشر الوطني للعمل الأهلي، وكذلك المنظومة الإلكترونية الموحدة لمنظمات المجتمع المدني في مصر.

وتستهدف المنظومة الموحدة تعزيز فعالية إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية والدولية، فضلاً عن إنشاء أول أكاديمية للعمل الأهلي في مصر لتطوير قدرات الجمعيات الأهلية، وكذلك تأسيس صندوق دعم الجمعيات الأهلية كهيئة وطنية مستقلة لتنظيم التمويل الموجه لها، حيث وجه الرئيس في هذا الإطار بتعزيز مصادر وموارد تمويل هذا الصندوق وضمان استدامتها نظرا لأهميته في دعم عمل المجتمع المدني

وعلى المستوى التشريعي، أجريت تعديلات مهمة لأحكام القانون وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة قانون المجتمع المدني الصادر عام 2017، والتوجيه بإجراء حوار مجتمعي صدر عنه قانون رقم 149 لسنة 2019 لتنظيم العمل الأهلي، والذي لاقى ترحابا شديدا من جميع الجهات، ثم صدور لائحته التنفيذية في يناير 2021.

منظمات المجتمع المدني شريك أساس في خطة الدولة

وقالت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن منظمات المجتمع المدني، شاركت بشكل أساسي في خطة الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجا، وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التحالف الوطني، لدية قاعدة بيانات للأسر الأكثر فقرا والأشد احتياجا، جمعتها الفرق الميدانية لمؤسسة حياة كريمة المنتشرة في كل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، التي ثبت حاجتها إلى الدعم النقدي ثابت، على سبيل المثال العمالة الموسمية المتضررين من الظروف الاقتصادية.

جدير بالذكر، أن اليوم الثلاثاء شهد فعاليات يوم المجتمع المدني في قمة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغیر المناخ 27-COP بشرم الشيخ.