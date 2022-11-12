المجتمع المدني يناقش البناء الأخضر وتحقيق «صفر كربون» في يوم العلوم والشباب بقمة المناخ

يطرح المجتمع المدني مجموعة من المبادرات والأفكار والمشروعات حول العلوم والشباب والأجيال الجديدة، في إطار اليوم الذي خصص لهذين الموضوعين في قمة المناخ بشرم الشيخ، ومنها البناء الأخضر صديق البيئة والتعلم، وتوفر المعلومات والتكيف مع التغيرات المناخية في المجتمعات الأكثر هشاشة.

ولم تغفل فعاليات المجتمع المدني، ذوي الهمم، إذ جرى تخصيص جلسة عن تأثير التغيرات المناخية على ذوي الهمم في المنطقة الزرقاء، التي تشهد إضافة إلى تلك الفعاليات جلسات أخرى خاصة بالتأثيرات الاجتماعية للتغيرات المناخية ونشر فكر السلوكيات المستدامة خاصة بين الشباب والأجيال الجديدة وكيفية دعم مشاركتهم في العمل المناخي.

وفي إطار يوم العلوم والشباب، تقام مجموعة أخرى من الفعاليات تناقش كيفية الوصول لصفر كربون والتوقف التام لانبعاثات الكربون والوظائف الخضراء صديقة البيئة، إلى جانب موضوعات أخرى تهتم بالسياحة البيئية، ومساهمة سيدات الأعمال في العمل المناخي، إلى جانب مجموعة كبيرة من المعارض الفنية للحرف اليدوية.