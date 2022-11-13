جلسة نقاشية عن دور المجتمع المدني في قضايا المناخ بمشاركة حزب العدل

شارك النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، اليوم، بقاعة وزارة التضامن الاجتماعي- الجناح الحكومي- الجرين زون، في جلسة نقاشية تحت عنوان دور المجتمع المدني في توطين استراتيجية المناخ – مصر 2050، وذلك بدعوة من تحالف «متحدون من أجل الحقوق المناخية.. مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة ومجموعة استدامة للأبحاث ودراسات الجدوى».

دور المجتمع المدني في قضايا المناخ

وجاءت الجلسة وسط حضور متنوع وتأكيد على التحديات الصعبة أمام الدول النامية المظلومة بسبب ممارسات الدول المتقدمة، وأهمية تعظيم دور المجتمع المدني في الاستراتيجية من خلال رسم سياسات وبرامج يسهم بها المجتمع المدني لتشجيع وزياده الوعي لدى المواطنين بضرورة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأدار اللقاء عبدالناصر قنديل الباحث في السياسات العامة وشارك في النقاش عدد من الخبراء والمختصين منهم محمد العقبي أمين عام مؤسسة صناع الخير ومستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والنائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، وهاني إبراهيم، خبير سياسات التنمية المستدامة، ورئيس مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة.

المشاركون في الجلسة

وشارك أيضا الدكتور خالد زايد، نائب مدير جمعية الجورة، والمشرف على مكون المبادرات المجتمعية بمشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، أحمد تمام، مدير العمليات بمجموعة استدامة للأبحاث ودراسات الجدوى، خبير معايير العمل اللائق.