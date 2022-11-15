ضبط 34 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

وجّهت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 34862 مخالفة مرورية متنوعة.

نتائج المخالفات المرورية

ومن بين المخالفات المضبوطة، 15690 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و134 مخالفة السير دون تراخيص، و5 دراجات نارية مخالفة، و15 مخالفة موقف عشوائي، و17 مخالفة لشروط التراخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

تحرير 460 مخالفة لمحلات خالفت قرار الغلق

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية، تحرير 460 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال الـ24 ساعة الماضية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.