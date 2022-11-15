القبض على شخص سرق فيزا مواطن بالقاهرة.. «اشترى منها 3 موبايلات»

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بآخر وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

وحسب بيان وزارة الداخلية، تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة القاهرة) بتضرره من قيام آخر بإجراء عمليات شرائية بمبلغ مالى من خلال أحد مواقع التسوق الإلكترونى على شبكة "الإنترنت" بإستخدام بطاقة الدفع الالكترونى خاصته والمربوطة على حسابه البنكى دون علمه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام أحد الأشخاص بإجراء عمليات شرائية على الموقع المشار إليه وشراء ( 3 ) هواتف محمولة.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وتبين أنه (نجل الشاكى)، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.