مدونة الأخلاقيات الجامعية تحدد قواعد البحث العلمي والنشر الدولي

حددت مدونة الأخلاقيات الجامعية، التي أعلنت عنها جامعة عين شمس، أخلاقيات عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة في مجال البحث العلمي والنشر العلمي، والتي تشدد على ضرورة توجيه البحوث لما يفيد المعرفة والمجتمع والإنسانية كالتزام أخلاقي أساسي والالتزام بالأمانة العلمية في تنفيذ البحوث والمؤلفات فلا ينسب الباحث لنفسه إلا فكره وما قام شخصياً بعمله، وتطبيق قواعد الاقتباس وفقاً للوائح العلمية المعمول بها.

توضيح أدوار المشتركين في البحوث المشتركة بدقة

وشددت المدونة، بحسب الموقع الرسمي للجامعة، على عدم اجتزاء النصوص المنقولة بما يخل بقصد صاحبها سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد، وتوضيح أدوار المشتركين في البحوث المشتركة بدقة والابتعاد عن وضع الأسماء لمحض المجاملة، واستخدام الدعم لمقابلة المصروفات كما هو متفق عليه في بروتوكول البحث، كما يجب توثيق واعتماد أوجه صرفها وتقديم ما يثبت في تقارير مالية دقيقة.

مراعاة القوانين الخاصة بالبحوث العلمية والنشر

وأكدت مدونة الأخلاقيات الجامعية، أيضاً على عدم قبول الدعم المشروط بما يتنافى مع شروط وضوابط البحث العلمي، واستبعاد الأشخاص ذوي العلاقة بالمؤسسة المانحة أو الداعمة أو الممولة لمشروع ما عند تحكيم المشروع أو البحث الناتج منه ضماناً لنزاهة وموضوعية التحكيم، وعدم تحكيم البحث ممن له صلة أو مصلحة بالشركة أو الجهة الممولة، ومراعاة القوانين الخاصة بالبحوث العلمية والنشر مثل قانون حماية الملكة الفكرية وقانون البحوث الإكلينيكية وغيرها من التشريعات المعنية.