«التعليم العالي»: لا صحة لمنع طلاب المعاهد من دخول الامتحانات بسبب المصروفات

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع المعاهد المختلف، أنه لا يمكن منع أي طالب من دخول امتحانات الميدتيرم أو امتحانات نهاية التيرم لمختلف الفرق الدراسية، بسبب التعثر في سداد المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2022-2023، موضحًا أن أبرز الإجراءات المتبعة في هذا الشأن تتمثل في حجب نتائج الامتحانات للتيرم أو منع تسليم الملفات للفرق النهائية؛ لحين سداد قيمة المصروفات الدراسية كاملة وإنهاء كافة إجراءات إخلاء الطرف للطالب.

حقيقة منع طلاب المعاهد من دخول الامتحانات

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتظام الدراسة بمختلف المعاهد للعام الجامعي الجاري، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، مع الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أن يناير المقبل سيشهد إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

المعاهد الحكومية و الخاصة

وأوضح «عطا»، أن لجان الضبطية القضائية بالوزارة تتابع لحظيا كافة منصات وسائل التواصل الاجتماعي؛ للتأكيد من عمل الكيانات التعليمية التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات وتقوم بالترويج لها بشأن تقديم الخدمة التعليمية ومنح شهادات غير معتمدة، بجانب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والذين يقومون بالترويج لها.