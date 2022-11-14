«البحث العلمي»: فريق بجامعة الطفل فاز بالمركز الأول في مشروعات سفراء المناخ

قالت الدكتورة جينا الفقي، المشرف على العلاقات العلمية والثقافية بأكاديمية البحث العلمي، إن فريق من جامعة الطفل نجح في الفوز بالمركز الأول بمشروع سفراء المناخ بعد عرضه في قمة المناخ المنعقده حاليا في شرم الشيخ تحت اسم COP 27، مشيره إلى أن المسابقة عبارة عن مقترح دولي من أحدى هيئات التعليمية الأمريكية، وتعمل منذ 150 عام.

الفقي: الهيئة هدفها تربية نشئ يعي أهمية الحفاظ على المناخ

وأضافت «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن تلك الهيئة تدعم التنمية المستدامة في مجال التعليم والبيئة والحوكمة، «علشان الهيئة تراعي البيئة فلازم عليها تدفع فلوس علشان تطلع أجيال فاهمة يعني إيه مناخ وحفاظ على البيئة».

الفقي: الهيئة تنشر أهداف اليونسكو اللي بتحصل مع 18 دولة

واستطردت: «كانت المسابقة دمج بين شركة جينرال موتورز والهيئة التعليمية الأمريكية ومخصصة للدول الأفريقية، علشان يبدأوا ينشروا أهداف اليونسكو اللي بتحصل مع 18 دولة، حول كيفية إفادة الطلاب بمرحلة التعليم الأساسي، وأهداف التنمية المستدامه والتوعية ليها، بحيث أن الطلبة تفهم يعني إيه التنمية المستدامة».

وأوضحت أن المسابقة بدأت باتفاقية ما بين الأكاديمية والشركتين، ثم تكونت مجاميع من الطلبة بواقع 13 جامعة على مستوى الجمهورية، متابعة: «كل فريق مكون من 6 طلاب وبيشتغلوا الفرق على استخراج أفكار تساهم في التأكيد على التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، والفريق اللي فاز بسن 12 سنة من الأطفال».