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«أمن المنافذ»: 187 حكمًا قضائيًا متنوعًا وألف مخالفة مرورية في يوم واحد

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:45 م | الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

أبرز النتائج الإيجابية

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (2) قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1176) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (24) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (187) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية

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