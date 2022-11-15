ضبط سائق بتهمة طعن جاره.. ««خناقة أطفال» تنتهي بمحاولة قتل

ضبطت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، سائق توك توك في القاهرة، بتهمة الاعتداء على أحد الأشخاص بسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته في البطن، بسبب لهو الأطفال.

تفاصيل الواقعة

وحسب بيان وزارة الداخلية، تلقى قسم شرطة بدر في مديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح شبه نافذ أعلى البطن، إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال وسؤال المُصاب قرر بأنّ سائق توك توك، مقيم بذات العنوان، اعتدى عليه بسلاح أبيض، إثر مشاجرة بين أبنائهما أثناء لهوهما أمام العقار سكنهما، ما أسفر عن إصابته المشار إليها.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط المتهم وبحوزته السلاح المُستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.