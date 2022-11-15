محمود محيي الدين: تحديث 1989 مشروع طاقة نظيفة للعمل بطريقة غير ربحية

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، إنّ 1989 مشروعا للطاقة النظيفة تم تحديثه للعمل بطريقة غير ربحية فيما يخص مشروعات الطاقة وتحدي التلوث، لافتًا إلى أن جميع المشروعات التي جرى الحديث عنها مسبقا، تم العمل عليها وجرى وضع الأساسات المهمة جدا لها.

وأضاف محيي الدين خلال كلمته بفاعليات قمة المناخ، المنعقدة بشرم الشيخ إن العمل الجماعي يخلق الكثير من الأفكار، وهذه الأفكار وجدت ترحيبا كبيرا من رئيس COP27 وجميع الوزراء والمشاركين وفي العام المقبل ستكون القمة أفضل ونتوقع أن تكون الأوضاع أفضل، ووصلنا نتائج أفضل.