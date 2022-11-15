مدير «القاهرة للدراسات الاقتصادية»: هناك تسويق جيد للفرص الاستثمارية بمصر

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إنَّ الأمم المتحدة منذ عام 2002 أي ما يقرب من 20 عامًا تنظم سنويًا جوائز هدفها تشجيع الاستثمار والاعتراف بدور الهيئات الاستثمارية على مستوى الدول وتسليط الضوء على مساهمتها في مدى تسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين على مستوى العالم.

وتابع «السيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان عبدالباقي، على شاشة «Dmc»، أنَّ هذا العام مصر لأول مرة في تاريخها تحصل مصر على جائزة الأمم المتحدة للتميز عن عام 2022 عن قطاع الأعمال الزراعية وكان أفضل المنتجات المصرية التي كانت ظاهرة وواضحة عن ذلك إنهاء الإجراءات الخاصة بمشروع القناة للسكر، وهو أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى للاستثمارات المباشرة الأجنبية والمتكاملة بمجال الزراعة والتصنيع.

دور الهيئة العامة للاستثمار المصرية في تسهيل الإجراءات

وأضاف أنَّ دور الهيئة العامة للاستثمار المصرية في تسهيل الإجراءات الخاصة بالمشروع بشكل لافت للنظر، مشددًا على أنَّ فوز مصر بجائزة الأمم المتحدة لتشجيع الاستثمار عن عام 2022 لأول مرة بمثابة بداية للهيئة العامة للاستثمار أنَّ يتمّ البناء عليها بجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وهو الهدف الذي تسعى له مصر الفترة الحالية، بأن يكون هناك تسويق جيد للفرص الاستثمارية الموجودة بمصر، والعمل على تسهيل الإجراءات للكثير من الشركات في مصر، سواء إجراءات التراخيص والتأسيس والحصول على الأراضي الصناعية والزراعية.

الدولة تتوجه لتشجيع المستثمرين

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أنَّ الدولة تتوجه لتشجيع المستثمرين، خصوصًا المستثمرين الأجانب، لأن هذا يعني ضخ للسيولة للعملة الأجنبية والدولارية داخل الأسواق المصرية، لأن كل المصانع والشركات التي يتم نشائها تعتمد على العمالة المصرية.