وزارة التخطيط: المشروعات الخضراء تمثل 30% من جملة الخطة الاستثمارية

تحرِص الحكومة على تبني المبادرات الداعمة للنمو الأخضر المستدام لتشكل استثماراتها نسبة تتراوح بين 35% و40% من إجمالي الاستثمار في عام الخطة، مُقابل 30% في الوقت الراهن، وللوصول إلى 50% بحلول عام 2025، وإلى 100% بحلول عام 2030، في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم الـمتحدة الإطارية حول تغير الـمناخ Cop 27، ولذا تتبنى الخطة عدة برامج تستهدف التصدي للتغيرات المناخية وانعكاساتها السلبية على النظام البيئي والاقتصادي الوطني.

وتستعرض «الوطن»، في هذ التقرير أهم المبادرات والبرامج الحكومية الـموجهة للتحسين البيئي والتحول للاقتصاد الأخضر، وفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

قطاع النقل:

- التوسع في مشروعات النقل الـمتطور.

- القطار الكهربائي والـمُونوريل.

- الأوتوبيس التردّدي بديل الميكروباص على الطريق الدائري.

- شبكات مترو الأنفاق والسيارات الكهربائية.

- برنامج تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي بدلًا من البنزين.

قطاع الصناعة

- التركيز على الصناعات الرشيدة في استخدامات الطاقة والمياه والموارد الطبيعية.

- دعم الصناعات صديقة البيئة.

- إعادة تدوير الـمخلفات واستخدام مياه الصرف الصناعي.

- التوسع في إبرام الاتفاقيات الدولية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

قطاع الكهرباء والطاقة الـمتجددة

- رفع نسبة الطاقة الـمتجددة إلى 22% من جملة الطاقة الـمستخدمة عام 22/2023.

- زيادة النسبة إلى 25% عام 24/2025، ومستهدف 42% عام 2035.

- التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح لتوليد الكهرباء.

- تشجيع الـمشروعات التي تقوم بتحويل الـمخلفات إلى طاقة.

قطاع الزراعة

- التوسع في الزراعات العضوية.

- ترشيد استخدام الـمُبيدات الكيماوية والحشرية.

- التوسع في الـمجازر الآلية لرفع كفاءة الوحدات البيطرية.

- التوسع في زراعة الحاصلات المقاومة للجفاف والرطوبة والملوحة وقليلة الاستخدام للمياه.

- التوجّه لتقنيّات الزراعة الحديثة واستنباط سُلالات أصناف جديدة مُبكرة النضج.

قطاع الموارد المائية والري

- التوسع في نظام الري الحقلي الحديث.

- استخدام نظام الري التبادلي لخطوط الزراعة.

- التوسّع في تحلية الـمياه الجوفية.

- التوسع في مشروعات تخزين مياه الأمطار والسيول.

- تحسين جودة شبكات الري والصرف العام والـمُغطى.

- التوسّع في أعمال التغطية من مصارف وتبطين الترع.

قطاع السياحة

- تنشيط السياحة الخضراء في إطار منظومة الاستدامة البيئية

- تحفيز إقامة الفنادق الـمتوافقة مع البيئة «الفندق البيئي Ecolodge».

- تحويل المركبات الـمُرخصة سياحيًا للعمل بالطاقة الصديقة للبيئة.

- إلزام مراكز الغوص بالحصول على العلامة الخضراء.

- إلزام المنشآت الفندقية في مدينة شرم الشيخ بما يفيد حصولها على شهادة الاعتماد وفقًا لاشتراطات الـممارسة الخضراء صديقة البيئة.