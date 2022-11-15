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افتتاح أول مشروع لاستخدام الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر كوقود

كتب:

سلامة عامر
04:09 م | الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
وزير الكهرباء

وزير الكهرباء

افتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، أول مشروع استكشافي لاستخدام مزيج الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر كوقود في إحدى الوحدات الغازية في محطة شرم الشيخ طراز «GE LM6000»، معرباً عن سعادته بالمشاركة في هذا المشروع الأول من نوعه بالقارة الأفريقية.

تحويل الأحلام إلى واقع

وأوضح «شاكر»، أن مثل هذه المشروعات توضح أن كل الأحلام من الممكن تحويلها إلى واقع عند توافر عزيمة وإرادة قوية وشركاء ملتزمين معًا.

وأشاد «شاكر» بالسرعة الهائلة التي أُنجز بها المشروع في أقل من خمسة أشهر، منذ توقيع اتفاقية التعاون في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف أنه يمكن الاستفادة من هذا المشروع الريادي الاسترشادي لتحسين  تنفيذ  مشروعات الطاقة  التي  تعمل  بالهيدروجين  في  المستقبل، ليس  فقط  في  مصر  أو إفريقيا، بل في جميع أنحاء العالم.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.