وزير الكهرباء: الانبعاثات الكربونية تؤثر سلبيا على التغيرات المناخية

ذكر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أن التغيرات المناخية تتأثر بشكل كبير بالانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى أن الوزارة تعتمد على الغار الطبيعي والمشتقات الكربونية، إذ أنها تلعب دورا سلبيا في الانبعاثات، ما تؤثر بشكل سلبي على التغيرات المناخية.

مؤتمر قمة المناخ

وأشار وزير الكهرباء في تصريحات لـ«الوطن»، على هامش مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ، إلى أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية منذ فترة، تهدف إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة «الشمسية، الرياح، الكهرومائية».

وأوضح أن شبكة الكهرباء، تحتوي 6 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة، لكن طبقا للخطة الاستراتيجية التي أعلنتها الوزارة سابقا، كان من المفترض أن تصل نسبتها إلى 32%.

خفض الانبعاثات الكربونية

وتابع أن الوزارة حاليا، تعيد النظر في زيادة تلك النسبة، مضيفا أنه خلال مؤتمر المناخ، سيتم الإعلان عن النسبة المقرر الوصول إليها.

وأشار وزير الكهرباء، إلى أن كل هذا يؤدي إلى خفض الانبعاثات الكربونية، ما يؤدي إلى خفض نسبة التغيرات المناخية، والمساهمة في التغلب على مشكلاتها.