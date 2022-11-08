وزير الكهرباء: كلمة السيسي أمام COP27 تحمل رسائل حاسمة لمواجهة تغير المناخ

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر المناخ COP27، حملت رسائل محددة وحاسمة، بأهمية تضافر الجهود لمواجهة التغيرات المناخية، وتحويل التعهدات إلى التزامات لمكافحة آثار التغيرات وتقليل الانبعاثات.

التغيرات المناخية وأثرها على الكوكب

وأضاف شاكر، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، أنّ الرئيس السيسي كان حاسما ومحددا فيما يتعلق بالقدرة على مواجهة الأزمة الأخطر التي تواجه كوكب الأرض وهي التغيرات المناخية، وأهمية العبور من التحديات المرتبطة بهذه الأزمة وخلق بيئة نظيفة ومستدامة.

وأشار شاكر إلى أنّ العالم كله يتأثر بالتغيرات المناخية وليس الدول النامية فقط، وإن كانت الأخيرة هي الأكثر تأثرا رغم إسهاماتها المحدودة للغاية في انبعاثات الغاز الضارة بالبيئة.

دعوة مصرية لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

ونوه شاكر بالنداء الذي وجّهه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جميع قادة العالم، بضرورة التحرك سويا لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تلقي بظلالها على جميع دول العالم، مؤكدا أنّها بادرة ممتازة يجب استثمارها والبناء عليها، خاصة وأنّ جميع الدول تعاني من تبعات الأزمة.