«أسماء» متطوعة بكأس العالم 2022: مشاركتي في تنظيم البطولات الدولية بدأت بالصدفة

قالت أسماء ناجح، فتاة مصرية متطوعة للمشاركة في تنظيم كأس العالم 2022، إن دولة قطر جهزت 8 ملاعب لاستضافة مباريات المونديال، وتم تجربتها خلال بطولة كأس العرب التي أقيمت العام الماضي.

أمير قطر أكد أهمية استضافة المونديال

وأضافت خلال مداخلة لها عبر زووم ببرنامج «السفيرة عزيزة»، وتقدمه الإعلاميتان نهى عبدالعزيز وشيرين عفت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أكد أن بطولة كأس العالم التي ستقام بعد أيام قليلة ستكون قمة فريدة، لأنه ولأول مرة تستضيف دولة عربية المونديال.

وتابعت: «كأس العالم حاجة مهمة جدا في كل البيوت، وبالفطرة كرة القدم هي أول رياضة الناس كلها بتلعبها، ولأنه حدث مهم جدا فهو له أهمية كبيرة خاصة مع إقامته في دولة عربية وإسلامية، وأكدت الفيفا على كافة الدول المستضيفة لكأس العالم مستقبلا أن يتم تنظيمه خلال فترات تكون فيها درجات الحرارة معتدلة».

التطوع في تنظيم فعاليات البطولات الدولية

وأوضحت أن مشاركتها في تنظيم الفعاليات الرياضية بدأ معها بالصدفة، وذلك في 2014 حين كانت في نزهة مع صديقاتها، وجدت فعاليات تخص إحدى بطولات كرة اليد ورغبت في المشاركة والتطوع بها، «لما قولتلهم أني عايزة أتطوع، قالولي دي الحفلة التكريمية للناس اللي تم اختيارها علشان يكونوا جزء من البطولة، وحاولت أكون جزء من البطولة حتى لو متطوعة ببلاش، وفعلا تم اختياري، ومن ساعتها ولحد دلوقتي بشارك في كل البطولات الكبرى».