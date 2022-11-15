قناة «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن مباراة رمزية لأطفال تونس قبل كأس العالم 2022

عرضت النشرة المغربية، التي تقدمها الإعلامية فيروز مكي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تنافس أطفال تونسيين في بطولة كأس العالم بحومتنا»، وهي مسابقة رمزية نظمتها جمعية «حومتنا سبور» التونسية، في إطار استعدادات المنتخب التونسي للمنافسة في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وقال رئيس الجمعية، مراد بن مصطفى، إنّ الأطفال تلقوا تدريبات مجانا مرتين أسبوعيا قبل المسابقة، وجرى تقسيم الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و13 عاما من أبناء الأحياء الشعبية في البلاد إلى فرق مختلفة، أطلق عليها أسماء البلدان المشاركة في كأس العالم.

منافسة على مدار أسبوعين

وعلى غرار الحدث الرياضي الدولي، تنافست الفرق على مدى أسبوعين وصولا إلى المباراة النهائية التي أقيمت في تونس العاصمة، وقال رياض الجلّاصي اللاعب السابق بالمنتخب التونسي، إنّ هذا النوع من التجمعات تقوي حب الوطن لدى الأطفال.

حلم الدور الثاني من المونديال

وتعتمد تونس على ملاعب مألوفة، ومشجعيها المتحمسين في قطر، على أمل تحقيق ما استعصى عليهم منذ أكثر من 40 عاما، ألا وهو الوصول إلى الدور الثاني من كأس العالم للمرة الأولى، وفي المشاركة السادسة بكأس العالم ستبدأ تونس مشوارها بمباراة أمام الدنمارك، وتواجه أستراليا في المباراة الثانية، قبل أن تختتم مشوارها في دور المجموعات ضد فرنسا.