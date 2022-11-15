«التضامن»: تدريب الأسر المنتجة على الصناعات الصغيرة.. وتسويق أعمالهم محليا ودوليا

قالت نانسي أسعد، مدير إدارة التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي، إن «الأسرة المنتجة» مشروع أعدته الوزارة لتدريب وتأهيل الأسر المعطلة لممارسة الحرف اليديوية من خلال مراكز التدريب بالوزارة، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة «حياة كريمة» التي كانت حلم الجمهورية الجديدة لتطوير الريف المصري، وأصبحت واقعا ملموسا نراه في كل القرى.

المشاركة في ورش العمل

وأوضحت «أسعد» خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين نهى عبدالعزيز وشيرين عفت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن فرق الوزارة تزور الأسر من أجل تعريفهم بالمشروعات المقدمة وكيفية المشاركة في ورش العمل والتدريب التي تقدمها الوزارة في أماكن مخصصة لها ومع مدربين على أعلى مستوى لمساعدة الأسر وفقا للطاقات الكامنة لأفرادها من أجل تحقيق نشاط مجتمعي يعود عليهم بالدخل المادي ويرفع مستوى معيشة الأسر الفقيرة، وهو من أهم عناصر التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030، لتحويل الأسر من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة الإنتاج.

ورش عمل للحرف اليدوية

وأشارت مدير إدارة التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي إلى أن الجمعيات المشهرة في الوزارة تقدم ورش عمل متخصصة في الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة والحرف التراثية وصناعات الكروشيه، مضيفة أنه يتم تدريب الأسرة على الحرفة وتسويق منتجاتها عبر المعارض التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، ومنها معرض ديارنا المستمر طوال العام، وحاليا نشارك في معرض دبي بمنتجات الأسر المنتجة المدربة وبخامات مصرية عالية الجودة.

ومن جانبها قالت انتصار بدوي، مصممة مفروشات وتطريز عربي، إنها تلقت التدريب في إحدى الجمعيات الخيرية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتمكنت من تعلم تصميم المفروشات والتطريز العربي، وأصبحت مدربة تساعد في تعليم السيدات المقبلات على تعلم الصناعات اليدوية.