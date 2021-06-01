وزيرة التضامن: نستهدف دعم الأسر المنتجة والعمالة غير المنتظمة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تستهدف دعم الأسر المنتجة وقطاع العمالة غير المنتظمة والمشروعات متناهية الصغر، موضحة أن الوزارة تشجع الأسر على الإنتاج والعمل، وتدعمها بكافة الطرق، والتي من بينها طريقة إقامة المعارض بغرض تسويق منتجاتهم، كمعرض ديارنا على سبيل المثال.

وحول معرض ديارنا للأثاث والمفروشات، أوضحت «القباج»، خلال مداخلة هاتفية، الثلاثاء، مع برنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة extra news، أن هذا المعرض كان معروف أكثر بالصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية، موضحة أنه للمرة الأولى هذا العام نتجه أن نجعل المعرض يركز على الأثاث والمفروشات الخاص بصغار الصناع.

وأكدت وزريرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تحب أن تقدم كل الدعم اللازم لصغار الصناع، بما في ذلك عمليات التسويق وعرض منتجاتهم، مضيفة أن الوزارة أقامت معرضان من قبل أحدهما بالمنيا، والآخر بأسيوط لمنتجي الأثاث كذلك.

وأشارت«القباج» إلى أن الوزارة حين قررت أن تقيم هذا المعرض بالقاهرة، كان هناك رغبة لتنظيمه بشكل مختلف، ولا يقتصر المنتجات المعروضة به على الأثاث فقط، بل يشمل أيضًا عرض أجهزة كهربائية، بالإضافة إلى المفروشات.

وتابعت: «بحيث اللي هيدخل ممكن يشتري الأثاث والأجهزة الكهربائية والمفروشات مع بعض».

وأردفت: « هذا المعرض وراءه هدفين، في مقدمتهما دعم صغار المنتجين من خلال الترويج للمنتج المحلي، أما الهدف الثاني فيتمثل في فتح المجال لتجهيز منازل الزوجية بأسعار رشيدة، ويتواجد في المعرض نوعين من المنتجين أولهم منتج متوسط، والآخر منتج اقتصادي للغاية».

جدير بالذكر، أن معرض ديارنا للأثاث والمفروشات ينطلق غدًا بأرض المعارض بمدينة نصر.