برلمانية تقترح تطوير مشروع الأسر المنتجة وتقسيط ثمن منتجاته لدى بنك ناصر

تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تطوير مشروع الأسر المنتجة وإضافة سلع جديدة ، مؤكدة أنها تطالب بإدخال سلع كهربائية والكترونية وخشبية للمعارض للتيسير على المواطنين وتخفيف جشع التجار، من خلال توفير إمكانية التقسيط على احد البنك الحكومية بفائدة بسيطة، من خلال بنك ناصر الاجتماعي على سبيل المثال.

تطوير مشروع الأسر المنتجة

واكملت مايسة عطوة، على أهمية أن تدعم وزارة التضامن الاجتماعي الأسر المصرية خاصة الفقيرة من خلال عدد من المشروعات، ومن ضمنها «الأسر المنتجة» الذي يستفيد منه حوالي 3 ملايين أسرة من النساء والشباب داخل الأسرة المنتجة في كافة المحافظات ما يزيد العائد والدخل للأسر.

مقترحات بإضافة سلع جديدة لمعارض الأسر المنتجة

ولفتت النائبة البرلمانية إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تنظم معارض للأسر المنتجة طوال العام، الا أن هذه المعارض مقتصرة فقط على سلع ربما نحتاج الى تطويرها وادخال سلع جديدة إليها، فالمعرض يقوم ببيع منتجات يدوية من فخار وخزف ومنسوجات وبعض المشغولات اليدوية وغيرها من المصنوعة يدويا.

وأوضحت أنه لو جرت إضافة سلع اخرى كهربائية والكترونية وخشبية لتحقق المزيد من الاستفادة والتوفير وايضا محاربة غلاء وجشع بعض التجار المستغلين للعوز.وهذا ما نقترحه إدخال سلع جديدة كهربائية وخشبية مع إمكانية التقسيط من خلال احد البنوك الحكومية، وليكن بنك ناصر الاجتماعي، من خلال الضمانات اللازمة.

النائبة البرلمانية: يمكن حل مشكلة الغارمين بالتقسيط من خلال البنوك الحكومية

واضافت عضو مجلس النواب، هذا المقترح يقضي بشكل كبير على مشكلة الغارمين والغارمات، من خلال امكانية التقسيط على البنوك الحكومية ومن خلال وزارة التضامن، والابتعاد عن المحلات التى تستغل العوز وتجعل الفوائد المبالغ فيها سببا فى توقيع العقوبات التى تكون الحبس نتاج عدم الوفاء بهذه الديون.

واردفت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب: سنسعى دائماً لإعلاء الإطار الإنسانى وتنفيذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية للحد من مثل هذه الظواهر التى تؤثر سلبياً على الاستقرار المجتمعى.