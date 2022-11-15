رئيس التحرير

أحمد الخطيب

ضبط قائد أتوبيس مدارس عرض حياة طلاب ومواطنين للخطر بسوهاج

كتب:

محمد بركات
07:28 م | الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
سيارة شرطة

سيارة شرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج من ضبط قائد أحد أتوبيسات المدارس، بعد استعراضه بالسيارة، ما أدى لتعرض مواطنين وطلاب للخطر.

وبمواجهة السائق، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك في ضوء رصد تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متضمنا قيام قائد أتوبيس خاص بإحدى المدارس بسوهاج، بالقيادة برعونة معرضا حياة الطلاب والمواطنين للخطر.

اقرأ المزيد:

حبس سائق "اتوبيس الغردقة" 3 سنوات بتهمة "القتل الخطأ"

مصرع سائق وطفلة وإصابة 14 آخرين إثر تصادم اتوبيس حضانة وملاكي في سوهاج

بالصور| مصرع سائق مصري وإصابة سائح روسي إثر حادث انقلاب اتوبيس سياحي بالأقصر

إصابة 6 أشخاص في حوادث متفرقة بالمنيا
بقلم محمد بركات