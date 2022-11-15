ضبط قائد أتوبيس مدارس عرض حياة طلاب ومواطنين للخطر بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج من ضبط قائد أحد أتوبيسات المدارس، بعد استعراضه بالسيارة، ما أدى لتعرض مواطنين وطلاب للخطر.

وبمواجهة السائق، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك في ضوء رصد تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متضمنا قيام قائد أتوبيس خاص بإحدى المدارس بسوهاج، بالقيادة برعونة معرضا حياة الطلاب والمواطنين للخطر.