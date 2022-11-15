إصابة 6 أشخاص في حوادث متفرقة بالمنيا

أصيب صباح اليوم الثلاثاء، 6 أشخاص في حوادث متفرقة بنطاق محافظة المنيا، بينها تصادم سيارة ربع نقل وميكروباص في طريق الصعيد الزراعي السريع، والذي أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

تصادم سيارتين بطريق الصعيد الزراعي

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم «1569 ن ب ر»، وميكروباص، يحمل رقم «1652 ي ط ر»، ربع نقل، بطريق الصعيد الزراعي السريع، أمام مركز مطاي، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

نقل المصابين لمستشفى مطاي المركزي

بانتقال سيارات فرع هيئة الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة كل من: إسلام فريد محمد 30 عامًا، مقيم بمطاي، ناصر سالم محمد 54 عامًا، مقيم بسمالوط، رجب معروف 56 عامًا سائق الميكروباص، أحمد محمد 30 عامًا سائق الربع نقل.

تم نقل المصابين إلي مستشفي مطاي المركزي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كسور وسحجات وكدمات واشتباه إرتجاج، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

إصابة محام ومعلم

في سياق منفصل، انقلبت دراجة بخارية دون لوحات معدنية، بطريق الصعيد الزراعي السريع أمام قرية الروضة التابعة لمركز ملوي، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما أسفر عن محمد حمد هاشم 41 عامًا، معلم، مقيم بمدينة ملوي، بكسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات، وتم نقله للمستشفي العام لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بالطريق الدائري أمام قرية ماقوسة في مركز المنيا بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة بيد قائدها، مما أسفر عن إصابة عوض صابر 50 عامًا، محامي، مقيم بقرية طهنشا التابعة لمركز المنيا، بكدمات وسحجات واشتباه إرتجاج، وتم نقله لمستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتصرف.