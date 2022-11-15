أحمد المحمدي مساعدا لوزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تكليف الدكتور أحمد المحمدي، مساعد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، بمنصب مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون المديريات التعليمية.

وزير التعليم يجري حركة تغييرات بين قيادات الوزارة

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أجرى حركة تغييرات بين قيادات الوزارة ضمن الهيكل الإداري الجديد.

وقرر الوزير تكليف محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بمنصب رئيس الإدارة المركزية بمصروفات، وتضم المدارس الخاصة والدولية والمتميزة لغات واليابانية والمصرية الدولية.

كما قرر وزير التربية والتعليم، ندب أيمن موسى مدير إدارة القاهرة الجديدة ليشغل منصب مدير مديرية التربية والتعليم في القاهرة.

وقرر الوزير تكليف خالد عبدالحكم مدير التعليم الثانوي، بمنصب رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمي إلى جانب عمله مديرا للتعليم الثانوي والإدارة العامة للامتحانات.