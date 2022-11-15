وزير التعليم العالي يتفقد مستشفى طب الأسنان بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

تفقد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عصر مقر جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة، اليوم، بحضور د. أيمن مختار محافظ الدقهلية، ود.شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، ود.محمد ربيع رئيس مجلس أمناء الجامعة، ود.يحيى المشد رئيس الجامعة، وأسامة محمد نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، ود.هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، ود.أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والبحوث بالوزارة، والسادة نواب رئيس الجامعة؛ بهدف الاطمئنان على سير العملية التعليمية، وانتظامها بالجامعة.

تفقد مستشفى طب الفم والأسنان بالجامعة

وخلال الزيارة، تفقد الوزير مستشفى طب الفم والأسنان بالجامعة الحاصل علي شهادة موسوعة جينيس كأكبر مستشفى لطب الفم والأسنان على مستوى العالم، والمنشأ على مساحة 12234 مترًا مربعًا، ويقوم بتوفير الرعاية الصحية للمجتمع بالمجان، ويضم 13 عيادة، تحتوي علي 305 وحدات، بالإضافة إلى وحدة أشعة البانوراما، و 20 جهازًا للتعقيم و11 جهازًا للأشعة، ويشمل المستشفى عدة مستويات، بينها المستوى الأول الذي يضم العيادات الخارجية، وتحتوى على 8 وحدات أسنان، وغرفتي تعقيم وأشعة x-ray رقمية، وقسم مكافحة العدوى، وعيادات التركيبات المتحركة، وجراحة الفم، والعمليات الصغرى.

والمستوى الثاني الذي يضم عيادات الأسنان الخاصة بأقسام علاج الجذور، وعلاج اللثة، والتركيبات الثابتة، والمستوى الثالث الذي يضم عيادات طب أسنان الأطفال، والعلاج التحفظي، وغرفة تنظيف الأدوات، وغرفة التعقيم المركزية، والمستوى الرابع الذي يشمل الخدمات الاستشارية، والمكاتب الإدارية، وقاعات التدريس، والتعليم الطبي المستمر والتدريب، من خلال مركز دلتا بلس أول مركز متخصص للتعليم المستمر في مجال طب الفم والأسنان من نوعه في مصر والشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم أحدث طرق التعليم في مجال طب الفم والأسنان، لتطوير مهارات وقدرات الطلاب وخريجي كليات طب الفم والأسنان في مختلف التخصصات.

تقديم التدريب العملي للطلاب

كما تفقد الوزير العيادات الخارجية لكلية العلاج الطبيعي، والتي تقدم العلاج بالمجان للمواطنين؛ من خلال طاقم طبي متكامل من أطباء، وأطقم تمريض، ويتوافد على المستشفى يوميًّا العديد من الحالات المرضية.

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول جهود الجامعة في تقديم التدريب العملي للطلاب، للارتقاء بقدراتهم العلمية والتخصصية، ومنها إتاحة كلية الصيدلة بجامعة الدلتا الفرصة أمام الطلاب للتدريب بمصنع دلتا جراند فارما للأدوية، الذي تمتلكه الجامعة بمدينة العاشر من رمضان، وبه ثمانية خطوط إنتاج، حيث يُمكن الطلاب من التدريب على عمليات تخطيط الإنتاج، والجودة، واحتياطات الأمن الصناعي، وبرامج التسويق.

كما قامت الجامعة بالتعاقد مع عدد من المستشفيات، لتدريب طلاب كليات المجموعة الصحية في المستشفيات الجامعية بجامعتي المنصورة، وعين شمس، المستشفى العسكري بدمياط، والمنصورة، والمركز الطبي العالمي.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية في الجامعة، وسيرها بخُطى ثابتة نحو تحقيق إستراتيجيتها التعليمية التي تتوافق مع رؤية مصر 2030، والتي تتضمن تحسين جودة التعليم العالي، وتحقيق نقلة نوعية في مخرجاته، لافتًا إلى أن جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا تُسهم في إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل.

كما أثنى عاشور على الدور المجتمعي الكبير الذي تؤديه جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في خدمة المجتمع المصري، وبخاصة في توفير الخدمات الصحية للمواطنين، موجهًا خالص التهنئة للجامعة، بمناسبة دخول مستشفى وكلية طب الفم والأسنان بها، موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، كأكبر مساحة لصرح أكاديمي وطبي في مجال طب الأسنان على مستوى العالم، متمنيًا للجامعة والكلية والمستشفى مزيدًا من النجاحات في شتى المجالات، التي تنعكس إيجابيًّا في صورة خدمات تعليمية، وبحثية، وتدريبية، وصحية للمواطنين الذين يعيشون في محيطها.

وخلال الزيارة، حرص الوزير على تفقد عدد من مباني الجامعة، والمدرجات، والقاعات الدراسية، والاطمئنان على جاهزيتها، وتزويدها بأحدث الوسائل والنظم التعليمية.

جدير بالذكر بأن الجامعة تضم 9 كليات «الطب البشري، طب الفم والأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، الهندسة، إدارة الأعمال، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الذكاء الاصطناعي، الآداب»، وصدر القرار الجمهوري مؤخرًا بإضافة 4 كليات جديدة للجامعة «الطب البيطري، الدراسات القانونية، التمريض، الدراسات العليا للعلوم البينية».