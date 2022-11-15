«التعليم»: 12 مرضا يحق للطالب الحصول على إجازة عند الإصابة بها.. أبرزها الحصبة

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأمراض المعدية التي يحق للطالب فيها الحصول على إجازة مرضية رسمية، وفقاً لدليل الوقاية من الأمراض المعدية بالمنشأت التعليمية والذي أعده قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان وذلك لحماية المخالطين العاملين الطلاب والمعلمين.

رجوع الطالب للمدرسة بعد الإجازة المرضية بإفادة بأنه لم يعد معدياً

وأشارت وزارة التربية والتعليم علي موقعها الرسمي، إذا كان الطالب يعاني من مرض معدي فلابد من حصوله علي إجازة لفترة مؤقتة من المدرسة لمنع انتشار المرض إلي الطلاب الأخرين أو الأشخاص في المجتمع، وفقاً لأربع عوامل أساسية (طول فترة العدوي، وطول فترة الحضانة ومدي سهولة انتشار العدوي، ومدي شدة المرض) وذلك لحماية المخالطين العاملين وفقاً لخطة الصحة.

وأضافت الوزارة، إذا كان الطالب المريض قد حصل علي إجازة مرضية من طبيب أو منشاة صحية عامة، فيمكن عودته لممارسة نشاط الدراسي مرة أخري، بإفادة من الطبيب بأنه لم يعد معدياً بعد .

مدة حصول الطالب علي إجازة مرضية

وحددت وزارة الصحة والسكان في الخطة الوقاية للمنشأت التعليمية، مدة حصول الطالب علي إجازة مرضية بسبب إصابته بالأمراض المعدية وهي كالتالي:-

- نزلة البرد: لا حاجه للإجازة .

- الإنفلونزا: يحصل الحالة طوال مدة ظهور الأعراض حتي 24 ساعة بعد اختفاء الأعراض.

- كوفيد 19 :- العزل للحالة لمدة 10 أيام كاملة يقضي فيها 5 أيام في غرفة عزل بمنزله إذا كانت الأعراض بسيطة، وعند اليوم السادس يخرج الطالب من غرفة العزل المنزلي مع الاستمرار في ارتداء الكمامة لمدة 5 أيام إضافية في تحركاته.

- الحصبة: يحصل الطالب علي إجازة لمدة 4 أيام بعد ظهور الطفح الجلدي بالتشاور مع الإدارة الصحية.

- الالتهاب السحائي: تستبعد الحالة المؤكدة حتي تمام الشفاء وبعد 24 ساعة من انتهاء العلاج والمضادات الحيوية.

-النكاف: تستبعد لمدة 7 أيام بعد ظهور التهاب الغدة النكفية.

- الحصبة الألمانية: تستبعد الحالة المؤكدة لمدة 4-7 أيام بعد ظهور الطفح الجلدى حسب الحالة .

- الجدٌرى المائى: تستبعد حتى تجف جميع الحويصلات عادة مدة 10 أيام.

- مرض اليد والقدم والفم: يستبعد حتى زوال جميع الأعراض وتكون كل الحويصلات من قشور جافة.

- التهاب ملتحمة العٌين: تستبعد الحالة المؤكدة حتى الشفاء التام.

- الالتهاب الكبدي: تستبعد الحالة المؤكدة لمدة أسبوع على الأقل بعد ظهور اليرقان الأصفرار ( التهاب الكبدي) (أو أسبوعين بعد ظهور الأعراض إذا لم يكن مصابا باليرقان ).

- نوروفٌروس :تستبعد الحالة المؤكدة حتى بعد زوال الأعراض ب15 ساعة مع التوصية بالاستبعاد حتى اختفاء الأعراض ب 54 ساعة إذا كانت الحالة عالية الخطورة.

-فٌيروس الروتا : تستبعد الحالة المؤكدة حتى بعد زوال الأعراض ب15 ساعة مع التوصية بالاستبعاد حتى اختفاء الأعراض ب 54 ساعة إذا كانت الحالة عالية الخطورة.