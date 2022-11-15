رئيس هيئة الطاقة الجديدة لقناة الحياة: مهتمون بضمان الكفاءة وترشيد الاستخدامات

قال الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن هناك اهتمام دولي في المحور القاري لقارة أفريقيا، وسبل التطوير فيها، اعتمادا على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وأيضا هناك اهتمام بموضوعات كفاءة الطاقة وترشيد استخدامات الطاقة، وهو أحد الموضوعات التي كانت مطروحة من قبل.

الخياط: الهيدروجين الأخضر أحد الموارد المستقبلية لضخ الاستثمارات الأجنبية بمصر

أضاف «الخياط»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه كذلك فجرى الإعلان عن أطر تخص الإعلان عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم خاصة بالهيدروجين الأخضر، وهو أحد الموارد المستقبلية لضخ الاستثمارات الأجنبية في مصر.

الخياط: افتتاح المشروع وبدء تشغيله في منطقة الزعفرانة

واستطرد: «حضرنا احتفالية لبعض المشروعات منها مشروع 50 ميجا وات من الخلايا الشمسية باستثمارات تصل لحوالي 600 مليون جنيه، وتم افتتاح المشروع وبدء تشغيلة في منطقة الزعفرانة، والمشروع تملكة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وده بيساهم في ضخ المزيد من المصادر المتجددة».

وأوضح أن مصر تمتلك حاليا أكثر من 6 الآلاف ميجا وات من القدرات المتجددة، ما يمثل 20% من الاستخدام اليومي للقدرات المركبة بالطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية، فيما تسعي الدولة تجاوز الـ40% بحلول عام 2035.

وتابع: «الحكومة المصرية نجحت في إبرام عقود جديدة لإنشاء محطات طاقة متجددة باستثمارات تتجاوز الـ3.5 مليار دولار، ما يشير إلى جاذبية الاستثمار في مصر بشكل عام، وقدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإلى أي مدى تتناغم أداء مؤسسات الدولة كافة في التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق الأهداف وتنفيذ المشروعات في التوقيتات المحدده سلفا».