خبير طاقة: مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بـ«اقتصادية قناة السويس» واعدة

قال الدكتور علي عبدالنبي، خبير الطاقة والبيئة، إن ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة والميثان وثاني أكسيد النيتروجين، يصدرون كمية انبعاثات وغازات دفيئة كبيرة، وأكثرهم في الجو هو ثاني أكسيد الكربون الذي يمثل 65% من الانبعاثات، وإن الطاقة النظيفة والمتجددة والمائية، وصلت لـ12% من المشاركة على مستوى العالم.

أضاف «عبدالنبي»، أن الهيدروجين الأخضر يحتاج لكهرباء نظيفة من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الطاقة المائية، ويحتاج للمياه، ومصر بلد مشمس ولديها كمية إشعاع للشمس كبيرة، فضلا عن أن المنطقة الاقتصادية واعدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

الهيدروجين الأخضر ثمنه مرتفع نسبيا

وأوضح خبير الطاقة والبيئة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أن الهيدروجين الأخضر ثمنه مرتفع نسبيا ولكن مصر لديها المنطقة الاقتصادية بخليج السويس وهي منطقة واعدة على مستوى العالم بمشروعات الهيدروجين الأخضر، وهناك اتفاقيات على مصانع للهيدروجين الأخضر واستثمارات كثيرة، خصوصا مع استقرار البلاد وتذليل العقبات أمام الاستثمار.

أشار إلى أن أوروبا مقبلة على طلب الهيدروجين الأخضر، خصوصا وأنها من أكثر الدول التي ستحتاج إليه، ولذلك مصر تريد أن تكون من أوائل الدول التي تعمل بمجال الهيدروجين الأخضر، خصوصا وأن السوق واعد.

الهيدروجين الأخضر يقلل نسبة الانبعاثات الكربونية

وتابع خبير الطاقة والبيئة، أن مشروعات الهيدروجين الأخضر تعمل على تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية، خصوصا مع وجود ضريبة الكربون، كما أن الطاقة الشمسية والرياح أرخص مصادر الطاقة وسينخفض ثمنه بشكل أكبر، ونحتاج لمصادر طاقة نظيفة.