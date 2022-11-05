كل ما تود معرفته عن برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة.. مدته عامين

«الطاقة الجديدة والمتجددة».. هو برنامج متخصص في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، يؤهل للحصول على درجة دبلوم عال في مجال تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة بعد دراسة عامين أكاديميين، وبدوره يؤهل للحصول على درجة بكالوريوس فى التكنولوجيا بدراسة عامين أكاديميين آخرين فى تخصصات الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، والطاقة الهيدرومائية.

البرنامج يعتمد على نظام الساعات المعتمدة فى الدراسة

تقول الجامعة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إن البرنامج يعتمد على نظام الساعات المعتمدة فى الدراسة وتم تصميم البرنامج اعتماداً على المعايير الدولية كما تم إدراج العديد من المقررات التى تتوافق مع متطلبات سوق العمل المصرى لإكساب البرنامج المرونة الكافية للتأقلم بالتحديث الدائم دون الإخلال بالمواصفات والمعايير العامة لهيكل البرنامج.

أهداف البرنامج

وأوضحت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن رؤية البرنامج هي تحقيق التعلم المستمر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتحافظ على المعايير العالمية للجودة، ورسالته تخريج تكنولوجى كفء متميز بالحصول على مهارات مختلطه بالمعرفه طبقاً لأحدث المعايير العالمية والتى تتوافق مع متطلبات سوق العمل المصرى والبحث العلمى فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال الدكتور هشام الديب، رئيس الجامعة، إن جامعة القاهرة تعد معقلاً للفكر الإنساني في أرفع مستوياته، ومصدرًا لاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهى الثروة البشرية، وتتوخى المساهمة في رقي الفكر، وتقدم العلم، وتنمية القيم الإنسانية، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات.