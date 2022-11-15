صاحب مشروع حلول مبتكرة للطاقة المتجددة لقناة الحياة: ننتج وحدات كهربائية بالطاقة الشمسية

قال راجي رمضان، صاحب مشروع حلول مبتكرة للطاقة المتجددة، الفائز بالمركز الأول ضمن مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، إنه فاز بالمركز الأول في فئة المشروعات الناشئة على مستوى أكثر من 6280 مشروعا، ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، فئة الشركات الناشئة.

رمضان: الابتكار ينتج الكهرباء في الاستخدامات الزراعية المختلفة

أضاف «رمضان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن المشروع عبارة عن شركة ناشئة حديثا في عام 2022 للطاقة المتجددة، وتنتج وحدات تعمل بالطاقة الشمسية سهلة التركيب والتشغيل ومتنقلة، وتنتج الكهرباء في الاستخدامات الزراعية المختلفة.

رمضان: 7 وحدات على مستوى 5 محافظات

واستطرد: «معملناش وحدة واحدة، ولحد دلوقتي عملنا 7 وحدات على مستوى 5 محافظات مصرية، والقدرة الخاصة بالوحدة، تختلف باختلاف الطاقة الشمسية اللي بيكون المزارع أو صاحب أرض الاستصلاح محتاجها، من أول 3 كيلو وات لحد 125 كيلو وات، وبتشغل طرمبات الري الغاطسة والسطحية، وإنارة 24 ساعة للعمال».

وأوضح أن مثل هذا الابتكار، يتم لأول مرة في مصر والشرق الأوسط بالكامل، ويسعى القائمين على المشروع، في إصدار براءة اختراع حيال هذا الابتكار الجديد، متابعا: «قريب هنبدأ في خطوات التسجيل في داخل وخارج مصر، وعندنا خطة لمدة 5 سنوات، بأن تكون مكونات المنتج كلها انتاج مصري، لأننا بنعتمد حتى الآن على 55% فقط من الإنتاج المصري».