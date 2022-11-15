«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن مشروعات الطاقة الأكبر في العالم

عرض برنامج «المراقب»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو على شاشة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا عن مشروعات الطاقة الأكبر في العالم، وكذلك التنافس بين الدول العربية، لترسيخ المشروعات الأكبر في العالم لديها.

وذكر التقرير، أن «الأكبر في العالم» وصف نقرأه كثيرا في ظل التنافس القائم بين الدول العربية، لتوسيع استثماراتها في الطاقة الشمسية، بموجب خطط التنمية المستدامة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وفي القلب منها توليد الكهرباء عبر مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف: «مصر والسعودية والإمارات والمغرب، لكل منها مجمعات للطاقة الشمسية توصف بأنها الأكبر في العالم، والتي تستقبل كميات هائلة من الطاقة الشمسية، دفعتها إلى وضع السياسات اللازمة لتوليد الكهرباء من هذا المصدر النظيف».

وتابع التقرير: «تستهدف مصر أن تسهم مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 42% من القدرة الإجمالية من الشبكة القومية للكهرباء في البلاد بحلول 2035 من بينها 22% من الخلايا الشمسية و14% من طاقة الرياح و4% من الطاقة الشمسية و2% من الطاقة المائية، ومن أبرز المشروعات المصرية في الطاقة الشمسية مجمع بنبان الذي افتتح في ديسمبر عام 2019 ويعد أكبر تجمع للطاقة الشمسية في العالم».