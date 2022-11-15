مراسل القاهرة الإخبارية ببروكسيل: مصر تنتج طاقة نظيفة يرغب الأوروبيون في استيرادها

قال سلامة عطا، مراسل القاهرة الإخبارية في بروكسيل، إن الاتحاد الأوروبي يقول إنه حتى 2030 سيبقى الغاز الطبيعي مصدرا أساسيا للطاقة سواء لتوليد الكهرباء أو الاستهلاك.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «منتدى شرق المتوسط يلعب دورا كبيرا في هذا المجال خصوصا أن الاتحاد الأوروبي يريد أن ينوع من مصادر الطاقة، فهناك عامل جوهري وحيوي سيعيد إحياء نادي منتدى شرق المتوسط من جديد فيما يتصل بالربط الكهربائي».

وتابع: «رئيسة المفوضية الأوروبية حينما زارت شرم الشيخ مؤخرا قالت إن الرياح والشمس الموجودة هنا هي ما نبحث عنه كطاقة بديلة للسوق الأوروبية، ومصر أثبتت عبر المزارع الشمسية أنها تستطيع أن تنتج الطاقة النظيفة، وهناك مناقشات عميقة مع الأوروبيين لكيفية الربط بين مصر ودول جنوب أوروبا (قبرص واليونان)، وبعد ذلك يسهم الأوروبيون في مناقشات جادة للربط الكهربائي بين دول جنوب وغرب أوروبا».

واستطرد: «هم من سيمولون خط الربط الكهربائي بين مصر ودول جنوب أوروبا وسيستثمرون ما بين دول جنوب وغرب أوروبا، لإيجاد شبكة متواصلة لتنقل فيها الطاقة النظيفة من الدول الإفريقية إلى أوروبا، حيث لدى أوروبا حزمة بـ300 مليار يورو لنقل الطاقة النظيفة عبر العالم وخاصة نقل الكهرباء من إفريقيا لأوروبا».