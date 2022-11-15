مستشار دولي للطاقة لـ«القاهرة الإخبارية»: مصر أحدثت تحولا في خارطة الغاز الطبيعي عالميا

قال عامر الشوبكي، مستشار الطاقة الدولي، إن مصر أحدثت تحولا في خارطة الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال عالميا، والآن مع وجود محطات التسييل في إدكو ودمياط، ومع وجود إنتاج كبير من حقول الغاز المختلفة أو من الغاز الذي يأتي إلى مصر لتسسيله وتصديره إلى أوروبا أصبحت مصر مركزا لا يستهان به.

وأضاف الشوبكي، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «يمكن أن نقول إن إنتاج الغاز من دول منتدى غاز المتوسط سيصل إلى نحو 12 مليون طن، لتصبح مصر المصدر للغاز المسال، والذي كان يصدر من روسيا إلى أوروبا، وهي كمية معتبرة ومهمة للقارة الأوروبية».

وتابع: «أوروبا الآن تحتاج أي كمية من الغاز سواء مسال أم لا، لتغطية ولو جزء من احتياجاتها التي كانت تأتيها من روسيا، وهناك كميات تأتي من الجزائر والنرويج والولايات المتحدة وغيرها».

وأكد: «بمصر بموقها الاستراتيجي كمركز للطاقة في المنطقة، وتملك المحطات الوحيدة في المنطقة لتصدير الغاز مسالا؛ هي السبيل الوحيد لتصدير الغاز في الفترة الحالية».