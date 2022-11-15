رئيس الوزراء الهندي: بلادنا شعاع أمل للعالم في القرن الــ21

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن الهند هي شعاع أمل للعالم في القرن الحادي والعشرين.

اختلاف كبير في الهند

وقال مودي - في تصريحات خلال لقائه بالجالية الهندية في إندونيسيا وأوردتها قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم الثلاثاء- إن هناك اختلافا كبيرا بين الهند قبل عام 2014 وبعد عام 2014 (عندما تولت حكومته مقاليد السلطة في البلاد)، موضحا أن الهند الآن تتحرك للأمام بسرعة ونطاق غير مسبوقين.

الأسرع نموا في العالم

وأشار مودي إلى أن بلاده الآن أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم ومصنفة الأولى في العديد من القطاعات، موضحا أن الهند تحتل المرتبة الأولى حاليا في المعاملات الرقمية والتكنولوجيا المالية العالمية، والتعاقد الخارجي لتكنولوجيا المعلومات، واستهلاك بيانات الهواتف الذكية، وتصنيع اللقاحات.

زيارة سريعة لإندونسيا

ويتواجد رئيس الوزراء الهندي حاليا في جزيرة بالي الإندونيسية لحضور قمة مجموعة العشرين بناء على دعوة من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.