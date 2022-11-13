انخفاض مبيعات السيارات في الهند 5.4% بسبب ارتفاع الفائدة

انخفض إجمالي مبيعات سيارات الركاب في الهند بنسبة 5.4% على أساس شهري إلى 291113 وحدة في أكتوبر 2022، من زيادة بنسبة 9.3% في سبتمبر، بحسب جمعية مصنّعي السيارات الهندية SIAM وسط ضغوط التكلفة المتزايدة وارتفاع أسعار الفائدة.

زيادة مبيعات سيارات الركاب

وارتفعت مبيعات سيارات الركاب على أساس سنوي بنسبة 28.6 في المائة، مما يعكس التحسن العام في حالة فيروس كورونا المحلي والطلب القوي في موسم أعياد ديوالي الهندي.

أعلى المبيعات في أكتوبر 2016

وبحسب تقرير الجمعية، بلغ متوسط ​​إجمالي مبيعات السيارات في الهند 186165.72 وحدة من عام 2002 حتى عام 2022، ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 323443.00 وحدة في أكتوبر من عام 2016 وأدنى مستوى قياسي بلغ 44163.00 وحدة في أبريل من عام 2002.