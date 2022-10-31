عاجل.. مصر تُعزي الهند في ضحايا انهيار جسر كُجرات

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن خالص التعازي وعميق المواساة لدولة الهند الصديقة وذوي الضحايا، جرّاء انهيار جسر غربي الهند بولاية كُجرات، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين.

وأكدت مصر، حكومةً وشعبا، تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب الهند الصديق في هذا الحدث الأليم.

وكانت الهند شهدت حادثا مأساويا بسقوط جسر معلق فوق نهر بولاية جوجارت غرب البلاد، وكان على متن الجسر وقت سقوطه أكثر من 500 شخص وفق وسائل الإعلام الهندية.

141 قتيلا بحادث انهيار جسر الهند

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أنّ الحادث أدى إلى سقوط 141 قتيلا على الأقل غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، فيما أكدت الحكومة تحملها المسؤولية.