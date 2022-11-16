3 جثث ومصاب في حوادث متفرقة بالغردقة

شهدت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر خلال الساعات القليلة الماضية 3 حوادث متفرقة أسفرت عن مصرع ثلاثة أشخاص وهم طفل وسيدة ورجل وإصابة آخر، وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة رجل في عقار تحت الإنشاء بالغردقة

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة رجل أربعيني في عقار تحت الإنشاء بمنطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة يدعى «شهاب. ج» وتم وتم استدعاء سيارة إسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة والتي طلبت بتحريات المباحث حول الواقعة وانتداب طبيب شرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

مصرع طفل بالغردقة

الحادث الثاني في طريق الحجاز بالغردقة أسفر عن مصرع طفل في الرابعة عشر من عمره يدعي إبراهيم احمد عبد الجليل، البطل والموهوب الأولمبي للتايكندو، إثر حادث سيارة صدمته أثناء عبور الشارع عقب الانتهاء من التمرين وسادت مدينة الغردقة حالة حزن وقررت نيابة الغردقة التصريح بدفن جثمان وتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمدافن المسلمين بالسقالة وتلقت أسرته العزاء الذي شهد توافدا كبيرا من المواطنين بالغردقة.

مصرع سيدة وإصابة رجل في حادث سيارة بالغردقة

والحادث الثاني منذ ساعات وقع في منطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة، حيث لقت سيدة مصرعها وإصابة رجل في حادث سير سيارة صدمتهما سيارة مسرعة تقودها فتاة بطريق الأحياء، وتم استدعاء سيارة اسعاف وتبين مصرع سما عطا 57 عاما، وإصابة مجدي محمد 58 عاما، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة وإيداعها مشرحة مستشفى الغردقة العام وقررت نيابة الغردقة التصريح بدفن الجثة.