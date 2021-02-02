«الرياضة»: ندعم فريق الكرة النسائية بمركز شباب البرجاية

قال مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة في المنيا، إن مركز شباب البرجاية، الذي يوجد به فريق للكرة النسائية، حقق أداء مشرفا في الفترة الماضية، وهو من المراكز النشطة جدا في المحافظة، والفكر الجديد لوزارة الشباب والرياضة هو إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع، سواء شباب أو شابات.

إنجاز لفريق الكرة النسائية

وأضاف «عكاشة» في مداخلة مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، الاثنين، أن فريق الكرة النسائي بمركز شباب البرجاية، دخل الدوري الممتاز هذا العام، معربا عن أمله في أن يستمروا في الدوري خلال الفترة المقبلة.

مشكلة التكلفة المالية

وتابع وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن التكلفة المالية بالنسبة للسفر والانتقالات عالية، ولذلك حاولوا إقناع الأهالي بدعمهم، وأيضا تواصلوا مع وزارة الشباب والرياض لتقديم الدعم المالي للفريق، ومحافظ المنيا وافق على توفير «ميني باص» لفريق كرة القدم النسائي، منذ شهر، وهم حاليا يتنقلون في كافة المحافظات بهذه السيارة.

مذكرة بالدعم المالي

وشدد على أنه سيقدم مذكرة أخرى للحصول على الدعم المادي، إضافة إلى أنهم لديهم ملعب يستغلونه في الحصول على إيرادات، ولكنهم يرغبون في دعم أكثر من الاتحاد، والوزارة لن تتخلى عنهم وسوف تدعمهم، والجميع يسعى لمؤازرتهم لكي يستمروا في الدوري الممتاز.

وعرض البرنامج تقريرا عن فريق الكرة النسائية بقرية البرجاية في محافظة المنيا، حيث أشاروا إلى أن الفريق بدأ بثلاث لاعبات فقط، وتم عمل إعلان لطلب المزيد من اللاعبات، و«الكابتن أيمن»، استمر في تجميع اللاعبات حتى وصلن إلى 24 لاعبة.

وأشارت اللاعبات إلى أنهم في البداية واجهن مشكلة في إقناع الأهالي بإمكانية السماح لفتاة أن تلعب كرة قدم، وبالفعل استطعن ذلك، وأصبح الأهالي يذهبون لمشاهدتهن وتشجيعهن.