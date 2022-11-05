عضو اتحاد الكرة النسائية: المباريات في الموسم الـ20 انطلقت بشكل سلس

قالت دينا الرفاعي، عضو اتحاد الكرة والمشرف على ملف الكرة النسائية، إن الموسم العشرين لدورة كرة القدم للسيدات في مصر، انطلق أمس بـ خمس مباريات، وأجلت مباراة نادي دجلة مع نادي فيوتشر، إذ يشارك في دوري الأبطال، بالإضافة إلى أنها جرت بشكل سلس وميسر.

مشاركة أندية جديدة

وأضافت عضو اتحاد الكرة والمشرف على ملف الكرة النسائية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج « الستات مايعرفوش يكدبوا»، والذي يعرض على شاشة « cbc»، أن ما يميز هذا الدوري، أنه يوجد مشاركة لأندية جديدة مثل بيراميدز، نادي فيوتشر، نادي توت عنخ آمون، معللة أن هذه الأندية أضافت من أهمية الدوري هذا العام وجعلته مميزا عن أي عام سبق.

وتابعت الرفاعي أنه يستمر التطوير من دوري الكرة النسائية، وجعلها رياضة منتشرة بشكل كبير، وذلك للتعريف بها لأكبر قدر من الجماهير، لجعل الرياضة نفسها مقبولة ومنتشرة خاصة في مصر.

أوضحت عضو اتحاد الكرة والمشرف على ملف الكرة النسائية، أن رياضة كرة القدم للسيدات موجودة منذ فترة طويلة، مضيفة أن ما ينقصها هو التطوير المستمر، لنشر الرياضة بشكل أكثر توسعا، و لإبراز دور البنت في رياضة كرة القدم.

أشارت الرفاعي، إلى جهود مجلس اتحاد كرة القدم المصري في عام 2022 شهر يناير الماضي، كثف المجلس جهوده لوضع خطة تطوير المرة النسائية خلال الفترات القادمة، لنشر الرياضة بشكل أكبر، بالإضافة إلى وجود منتخب كرة نسائية قوي، لتمكينه من المشاركة في المباريات الدولية بالشكل الذي يليق بمصر، ولمساعدة المنتخب على تحسين تصنيفات المنتخب العالمية في المباريات المختلفة.

تحسن التصنيفات الدولية

وذكرت عضو اتحاد الكرة والمشرف على ملف المرة النسائية، أن وفق الأمور الذي حدث لعام 2022، فقد تحسن التصنيفات الدولية لمنتخب الكرة النسائية لمصر، حيث كان في الترتيب ال96، بينا الآن في الترتيب ال 90 على مستوى العالم.

أضافت أن المنتخبات الأوربية والأسيوية أصبحت تنافس المنتخب المصري للسيدات كمنافس قوي لهم، بالإضافة إلى وجود الكثير من اللاعبات اللاتي اشتركن في مباريات دولية مثل، مها الدمرداش، تلعب في دولة رومانيا، شروق السيد تلعب في دولة رومانيا وغيرهن.