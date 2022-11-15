مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في عمان: الطاقة البديلة من الرياح والخلايا الشمسية بالأردن بلغت 30%

قالت آية السيد، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في الأردن، إن الطاقة الشمسة وطاقة الرياح في الأردن بلغت نسبة 30% من إجمال الطاقة.

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج «المراقب» الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «اليوم صرح مدير شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وذكر أن نسبة الطاقة البديلة من الرياح والخلايا الشمسية بالأردن بلغت 30% من كلي الطاقة بالأردن، وهو ما يعني أن الأردن بدأ بشكل سريع باستخدام الطاقة البديلة والخلايا الشمسية».

وتابعت: «الأردن أغلب أيام العام بها سطوع للشمس، وجوها مهيأ ليكون به مشاريع خلايا شمسية، لذلك فالحكومة الأردنية بدأت بنفسها والهيئات الحكومية تعمل بالطاقة الشمسية ناهيك عن المشروع الذي قامت به الدولة منذ عدة سنوات باستخراج الطافة من الرياح والذي يوفر الجهد».

واستطرد: «الأردن يعاني من الكهرباء والمشاكل الإقليمية لذلك يجد أن الطاقة البديلة هي الحل الأفضل حاليا، وفعلا أغلب المناطق في العاصمة عمان والمحافظات تستخدم الطاقة الشمسية وأصبح المشهد معتادا بأن بتواجد الخلايا الشمسية على أسطح المنازل».