نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة لقناة القاهرة الإخبارية: نستهدف الوصول إلى 50% من الطاقة بحلول 2040

قال المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة، إن مصر تستهدف الوصول إلى 50% من الطاقة بحلول عام 2040، موضحا ان الإستراتيجية المصرية كانت تستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، إلا أنه يجري حاليا تحديث هذه الإستراتيجية للوصول إلى أكثر من 50% بعام 2040، بناء على المعطيات الموجودة وتوافر مصادر الرياح والطاقة الشمسية وانخفاض أسعارها، وهو ما شجع وزارة الكهرباء على إعادة النظر في تحديث الإستراتيجية لزيادة المستهدف من الطاقات المتجددة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المراقب» الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الدولة تنبهت للطاقة المتجددة بعام 2014 وكان ذروة انقطاع الكهرباء في مصر، ولذلك كان لابد من الالتفات للطاقة المتجددة، والتي تواكبت مع التشريعات وانخفاض أسعار الطاقة الكهربائية، ونتج عنها مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات القطاع الخاص وغيرها.

وتابع أن الحكومة ترى ضرورة وجود مشاركة فعالة للقطاع الخاص؛ لإنجاز المشروعات وجذب استثمارات مباشرة داخل مصر، وذلك خلقا لفرص عمل، موضحا أن الدولة في الوقت الحالي وصلت لـ20% من الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر وستصل لتحقيق المستهدف مستقبلا.